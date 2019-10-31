Синоптики рассказали, когда в Татарстане снова потеплеет

В первые дни ноября на территории Татарстана установилась холодная погода, в большинстве районов сформировался снежный покров.

Сегодня, как рассказали в Гидрометцентре, погода существенно не изменится. Пройдет небольшой снег, в отдельных районах ожидается метель и усиление ветра до 17 метров в секунду. Минимальные температуры ночью составят -3..-8°, днем ожидается +1..-3°. На дорогах будет скользко, предупреждают синоптики.

В воскресенье ночью еще пройдет небольшой снег, днем осадки прекратятся. Ночью сохранится аналогичная погода, днем потеплеет до +4..-1°. В понедельник температура воздуха существенно не изменится, ветер снова усилится до 16 метров в секунду, в северо-западных районах республики возможен снег и морось, а также метель и гололед на дорогах.

В последующие 2 дня над Европейской Россией будут господствовать юго-западные воздушные потоки: к среде, по предварительному прогнозу, термометры покажут до +6..+11°, возможны дожди.