Казанцы могут выбрать название для новой трассы Москва - Казань

В группе "Автодор" "В Контакте" объявлен открытый сбор предложений названия новой платной автодороги. Сейчас есть несколько вариантов: "Восток", "Евразия" и "Казань".

Все желающие могут проголосовать за них, написав понравившееся название в комментариях под публикацией в соцсети или отправив его на электронную почту imya-m12@yandex.ru. Также можно присылать свои варианты. Один из них станет названием трассы М12, говорят в организации.

Напомним, что трассу начнут строить в 2020 году, первый участок планируют закончить к 2024.