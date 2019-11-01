Глухой центр без воды. Казанцы с “деревянной” улицы 30 лет ждут расселения

Хади Атласи небольшая улица. Гуляя по ней, погружаешься в ретроспективу и попадаешь в первую половину прошлого столетия. Это удивительное место, оказавшись в котором начинаешь видеть, насколько велики контрасты большого города. Улица расположена в центральной части города недалеко от университета КГАСУ.

Удивительна она тем, что по одну сторону улицы стоят панельные многоэтажки, современные ЖК и современная баня, в которую, по словам одного из местных жителей, частенько приезжают девушки легкого поведения, а по другую - образцы уходящего в века деревянного зодчества. В 2017 году студенты российских архитектурных ВУЗов предложили своё решение развития улицы: устроить прогулочную площадку на крыше здешнего гаражного комплекса, открыть музей истории кирпича, гончарные мастерские и гостиничный комплекс. Однако на сегодняшний момент ни один из проектов не реализован.

Время идет, дерево гниёт. Житель одного из домов рассказал корреспонденту Prokazan.ru, как живется в домах ушедшей эпохи.

По словам Андрея Серова, почти все хозяева жилья давно купили себе квартиры, а свою недвижимость в центре сдают студентам и приезжим из ближнего зарубежья. Сам Андрей живет в доме на конце улицы. Из собственников остались только он и соседка сверху, которая в прошлом году обращалась в исполком города за помощью в связи с тяжелыми жилищными условиями. Жилье аварийным не признают, а вариант переехать в дом ветеранов или заселиться с дочерью в однокомнатную квартиру её не устроил.

В их дом не проведено водоснабжение. Единственный источник воды - это старая водоразборная колонка, а в туалет приходится выходить на улицу.

Как расказал Андрей, капитального ремонта, как и воды, им из бюджета города не дождаться, так как дом находится в частной собственности.

“Частники, как хотите так и живите. Покупайте, копайте за свой счёт. В прошлом году какой-то коммунист проходил, решил заняться нами. Он и в Москву писал, корреспонденты приезжали. Всё говорит я вам пробью-пробью. Когда там, что он пробьет, ничего не пробьет…”- с сожалением добавил Андрей.

Из соседей собственников по двору почти никого не осталось. Только одному владельцу земли повезло продать свою недвижимость, теперь на его территории приютилась свора собак.

“Этот дом уже третий год продали как под снос, квартиру они получили. Тут кто-то хотел строить, но видимо обанкротились”, - рассказал наш собеседник.

На въезде во двор стоит классический образец деревянного зодчества. В дом проведены коммуникации, однако жильцов это не задержало. Только в одной квартире проживает небольшая семья из матери и сына, а все остальное жилье сдается. Раньше, как говорит Андрей, в подвале тоже жили люди, но их затопило, а государство выдало им жилье.

Андрей уже 30 лет ждет, когда их землю выкупят, однако по неизвестным ему причинам планы у потенциальных застройщиков каждый год меняются. На сегодняшний день неизвестно, какая судьба ждет этот исторический островок в центре города

“30 лет обещают, каждый год. То одна компания, то другая, то третья. Все отказываются.” - констатирует он.