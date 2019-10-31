В РТ заработало приложение для оформления мелких ДТП

С сегодняшнего дня в 5 регионах, в том числе в Татарстане, начало работу приложение "Помощник ОСАГО". Об этом сообщают в Российском союзе автостраховщиков.

Приложение можно использовать при оформлении аварий с участием не более двух машин и при отсутствии пострадавших. Воспользоваться новшеством могут граждане, зарегистрированные на портале Госуслуг.

При столкновении оформить протокол нужно на смартфоне одного из водителей - необходимо сфотографировать повреждения и заполнить поля в электронном извещении. Схему ДТП придется зарисовать на бумаге и сфотографировать. Второму водителю достаточно подтвердить или отклонить черновик извещения с внесением изменений на портале госуслуг, авторизация происходит на сгенерированном на экране первого водителя QR-кода. Данные участников аварии поступят автоматически из системы госуслуг и РСА.