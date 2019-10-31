Жители РТ расскажут Министерствам, чем им заниматься

Жители Татарстана могут принять участие в формировании целей и задач республиканских министерств. Для этого в РТ создан специальный сайт с голосованием.

До 29 ноября все желающие могут отдать свой голос за те задачи и цели, которые, по их мнению, являются наиболее важными из представленного перечня, а также указать свой вариант.

Эксперты сформировали более 100 приоритетных целей и задач для шести республиканских министерств: здравоохранения, культуры, образования и науки, труда, занятости и соцзащиты, спорта, а также министерства по делам молодежи.

В результате задачи министерств и ключевые показатели их достижений будут сформированы с участием татарстанцев.