Жители РТ расскажут Министерствам, чем им заниматься

Жители Татарстана могут принять участие в формировании целей и задач республиканских министерств. Для этого в РТ создан специальный сайт с голосованием.
До 29 ноября все желающие могут отдать свой голос за те задачи и цели, которые, по их мнению, являются наиболее важными из представленного перечня, а также указать свой вариант.
Эксперты сформировали более 100 приоритетных целей и задач для шести республиканских министерств: здравоохранения, культуры, образования и науки, труда, занятости и соцзащиты, спорта, а также министерства по делам молодежи.
В результате задачи министерств и ключевые показатели их достижений будут сформированы с участием татарстанцев.
комментарии
за то, что тот чпокал бабу-Ягу.
А все остальное - это уже третьестепненое .
Интересно , а например в Англии тоже такая же толпа министерств в каждом графстве за счет налого плательщиков жиреет ? Или во Франции в каждом департаменте ?