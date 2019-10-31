В Казани кассиршу банка ограбили, представившись службой безопасности банка

У 52-летней кассирши одного из казанских банков злоумышленники украли деньги. Действовали мошенники по стандартному сценарию. Они позвонили женщине, представились сотрудниками службы безопасности и сообщили о несанкционированной попытке снятия денег со счета женщины.

Ничего не заподозрив, банковский работник передала злоумышленникам все данные банковской карты, что позволило мошенникам снять с карты 24 тысячи рублей. Также женщина сама перечислила на «резервный» расчетный счет 120 тысяч.

По факту преступления возбуждено уголовное дело, сообщают в МВД РТ.