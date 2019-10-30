«Попались»: Топ-менеджеры «Высокогорских коммунальных сетей» пойдут под суд

39-летний управляющий АО «Высокогорские коммунальные сети» Руслан Алиев взят под домашний арест, его заместитель 51-летний Илгиз Сатдинов отпущен под подписку о невыезде. Топ-менеджеров компании подозревают в посредничестве во взяточничестве и получении взятки, сообщили Prokazan.ru в пресс-службе Следственного комитета республики.

Предварительно установлено, что в октябре в ходе проверки у жителя поселка Озерный были обнаружены нарушения – несанкционированное подключение и использование системы водоснабжения. Он должен был заплатить 234 тысячи рублей долга. Г-н Сатдинов предложил мужчине отозвать претензию о взыскании долга, а сам акт, где были зафиксированы нарушения, уничтожить. Для этого должник должен был заплатить 70 тысяч руководителям «Высокогорских коммунальных сетей».

«О противоправных требованиях Сатдинова мужчина сообщил в УЭБ и ПК МВД по РТ, после чего все дальнейшие действия проходили под контролем оперативной службы», - сообщили в СК по Татарстану.

В понедельник, 28 октября, Сатдинов получил 70 тысяч рублей от должника, из них 60 тысяч передал своему начальнику г-ну Алиеву, а 10 оставил себе. Сообщается, что вину оба мужчины признали. Ведется расследование.