Прокуратура РТ: бездомных животных в Казани убивали медленно и мучительно

Бездомных животных в Казани убивали мучительной смертью и без показаний. Нарушения закона в сфере деятельности организации по отлову бездомных животных выявила Прокуратура города.

Согласно данным Комитета жилищно-коммунального хозяйства Исполнительного комитета Казани, в 2018-2019 году был заключен договор на отлов, при необходимости - умерщвление и утилизацию безнадзорных животных с ООО "ВетДом". При этом указанные услуги должны были оказываться с использованием гуманных методов и средств регулирования их численности, отметили в Прокуратуре.

Как выяснилось в ходе проверки, некоторые животные были убиты безосновательно, а для умерщвления применялся препарат "Адилин супер", который вызывает медленную и мучительную смерть из-за постепенной парализации периферийной и дыхательной мускулатуры. По мнению надзорного органа, указанный препарат не может быть расценен как гуманное средство регулирования численности безнадзорных животных.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "жестокое обращение с животными". В целях устранения нарушений и их причин в Исполком Казани направлено представление.

Добавим, что по закону умерщвление животных возможно в случае, если оно неизлечимо больно или имеет травмы и страдает от этого, а также в случае, если животное болеет заразными для человека и других животных заболеваниями.