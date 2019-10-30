В Татарстане Land Cruiser смял легковушку – в салоне зажало водителя

Сегодня утром в Альметьевском районе республики произошло серьезное ДТП с участием трех машин. Фото с места происшествия появилось в социальных сетях.

На кадрах видно, что от удара с Land Cruiser раскорежило легковой автомобиль Chevrolet Lanos, в кювете Toyota Corolla. Как сообщили в МЧС республики, в салоне легковушки зажало водителя.

«В аварии двое пострадавших, одного из них зажало в салоне легкового автомобиля, вскрыли, разрезали дверь, водителя передали медикам. Аккумулятор отключили во избежание взрыва автомобиля. На месте работали пожарные Альметьевского гарнизона и спасатели ЗСПО №7 г. Альметьевска», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

По словам очевидцев, за рулем внедорожника был врач-травматолог. «Сейчас он будет лечить водителя ланоса», пишут комментаторы. Также часть очевидцев сообщает, что виновником ДТП стал водитель Chevrolet Lanos. Информация об обстоятельствах ДТП уточняется.