Банк «Открытие» стал генеральным партнером выставки PRO-MANAGEMENT 2019

Банк «Открытие» стал генеральным партнером выставки PRO-MANAGEMENT. Три тысячи предпринимателей приедут в Сколково 11-12 ноября 2019 года.

PRO-MANAGEMENT — это новая площадка для предпринимателей, которая предоставит возможность найти новых партнеров и получить советы от экспертов рынка. Участники выставки узнают о реальных инструментах повышения эффективности бизнеса. Эксклюзивными кейсами поделятся признанные лидеры в области информационных технологий, аудита и консалтинга, банковского обслуживания и HR. Откроет выставку заместитель президента-председателя правления банка «Открытие» Надия Черкасова и самый востребованный спикер по управлению и продажам в России Максим Батырев.

На площадке предприниматели смогут протестировать онлайн-сервисы Банка для развития бизнеса. «Открытие» организует бизнес-ланч, где представители банка расскажут о преимуществах партнерства с банком и о кредитных программах для малого и среднего бизнеса.

Надия Черкасова, заместитель президента-председателя правления банка «Открытие»: Развитие банковских сервисов и нефинансовых услуг для бизнеса является приоритетным направлением стратегии Банка. Для предпринимателей мы создали цифровую платформу сервисов, позволяющих решать их ежедневные бизнес-задач.

Наши эксперты проконсультируют как преодолевать ограничения, возникающие в бизнесе, с использованием таких инструментов как гарантии, кредиты, бизнес-карта, сопровождение внешне-экономической деятельности и выход на международные рынки. Наши клиенты не принимают мысли, что достигли предела, они постоянно развиваются. Не принимать значит предпринимать и создавать новое. Наша команда разделяет этот подход вместе с организаторами выставки PRO-MANAGEMENT».

Инна Нозик, директор выставки PRO-MANAGEMENT 2019: «Сотрудничество с Банком «Открытие» очень значимо для нас. Мы разделяем одни и те же ценности и стремимся помочь успешному развитию российского бизнеса в современных реалиях. На выставке PRO-MANAGEMENT 2019 будет представлено множество эффективных решений и услуг для развития малого и среднего бизнеса. Партнерство с таким крупным игроком на финансовом рынке в очередной раз доказывает необходимость проведения подобных событий».

Зарегистрироваться на выставку можно на официальном сайте: https://pro-management.pro/

Справки о компаниях

PRO-MANAGEMENT 2019 — первая в России бизнес-выставка 4.0 которая пройдет 11-12 ноября 2019 года в Технопарке «Сколково». На мероприятии выступят ведущие эксперты разных направлений, представят доклады в области менеджмента, бизнес-образования, управления продажами, построения команды и развития персонала.

Мероприятие посетят более 3000 человек, среди которых собственники и предприниматели, руководители всех уровней и HR-директоры. На стендах 175 экспонентов посетители выставки получат возможность заключить деловые контракты, провести переговоры. Помимо этого, участники получат новые знания и возможность ознакомиться с реальными инструментами повышения эффективности бизнеса.

Банк «Открытие» входит в топ-10 крупнейших банков России и является системно значимым. Работает на финансовом рынке с 1993 года и развивает следующие направления бизнеса: корпоративный, инвестиционный, розничный, малый и средний, а также Private Banking. Региональная сеть банка насчитывает около 750 офисов в 262 городах 71 региона страны. «Открытие» сегодня — это масштабная финансовая группа, которая обладает большим потенциалом для дальнейшего роста бизнеса.