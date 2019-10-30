Из-за крестного хода в центре Казани перекроют дороги

В понедельник, 4 ноября, в центре Казани будет ограничено движение на нескольких улицах. В этот день пройдет крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери. Верующие пройдут от Благовещенского собора до Крестовоздвиженской церкви.

С шести утра до часу дня движение и стоянка транспорта будут ограничены по улице Миславского – от Карла Маркса до Большой Красной.

С десяти часов утра до часу дня ограничение коснется:

- улицы Кремлевской – на участке от Чернышевского до площади 1 Мая;

- улица Профсоюзная – от Чернышевского до улицы Ташаяк;

- съезда с площади 1 Мая – от улицы Кремлевская до Право-Булачной;

- улицы Баймана – от Профсоюзной до Батурина;

- съезда с улицы Батурина на Кремлевскую дамбу;

- улицы Батурина – от Кремлевской дамбы до улицы Дзержинского;

- улицы Большой Красной – от улицы Япеева до Батурина;

- улицы Карла Маркса – от улицы Батурина до Япеева;

- улицы ЯПеева – от Дзержинского до улицы Большая Красная – здесь движение будет ограничено по мере необходимости;

- улицы Милославского – на участке от улицы Карла Маркса до Дзержинского.

4 ноября православные отмечают праздник Казанской иконы Пресвятой Богородицы.