Из-за крестного хода в центре Казани перекроют дороги

В понедельник, 4 ноября, в центре Казани будет ограничено движение на нескольких улицах. В этот день пройдет крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери. Верующие пройдут от Благовещенского собора до Крестовоздвиженской церкви.
С шести утра до часу дня движение и стоянка транспорта будут ограничены по улице Миславского – от Карла Маркса до Большой Красной.
С десяти часов утра до часу дня ограничение коснется:
- улицы Кремлевской – на участке от Чернышевского до площади 1 Мая;
- улица Профсоюзная – от Чернышевского до улицы Ташаяк;
- съезда с площади 1 Мая – от улицы Кремлевская до Право-Булачной;
- улицы Баймана – от Профсоюзной до Батурина;
- съезда с улицы Батурина на Кремлевскую дамбу;
- улицы Батурина – от Кремлевской дамбы до улицы Дзержинского;
- улицы Большой Красной – от улицы Япеева до Батурина;
- улицы Карла Маркса – от улицы Батурина до Япеева;
- улицы ЯПеева – от Дзержинского до улицы Большая Красная – здесь движение будет ограничено по мере необходимости;
- улицы Милославского – на участке от улицы Карла Маркса до Дзержинского.
4 ноября православные отмечают праздник Казанской иконы Пресвятой Богородицы.
комментарии
Не сотвори себе кумира ни из камня, ни из металла. ни из дерева