В Казани задержали педофила-рецидивиста

Следственными органами РТ возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего жителя Казани. Его подозревают в совершении действий сексуального характера в отношении ребенка.

Как рассказали в СК РТ, вечером 28 октября подозреваемый зашел в подъезд дома № 78 по улице Назарбаева, позвонил в первую попавшуюся квартиру. Открыла женщина, рядом стояла ее 6-летняя внучка. Мужчина совершил сексуальные действия и скрылся. Как рассказал корреспонденту Prokazan.ru отец девочки, подозреваемый демонстрировал половые органы.

Ранее 42-летний казанец уже привлекался к уголовной ответственности за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних и освободился из мест заключения в апреле этого года.

На данный момент расследование уголовного дела продолжается, следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.