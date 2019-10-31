Из Казани вылетел первый в истории Татарстана трансатлантический рейс

Сегодня, 1 ноября, из Казани вылетел первый в истории республики трансатлантический рейс. Более 500 пассажиров улетели прямым рейсом в Доминикану на Boeing 777-300ER.

Новое направление открыла компания AZUR air. Вылеты из Казани в аэропорт Ла-Романа будут осуществляться два раза в месяц. Время в полете составляет 14 часов.

«Выполнен первый в истории Республики Татарстан прямой трансатлантический рейс – загрузка борта составила практически 100%. Открытие полётной программы по маршруту Казань – Ла-Романа позволит жителям нашей республики и ближайших регионов с комфортом добраться до Карибских островов, не совершая утомительных пересадок», – отметил генеральный директор Международного аэропорта «Казань» Сергей Романцов.

На рейсе в Доминикану предусмотрены напитки и горячее питание, также пассажирам предоставят персональный дорожный набор – беруши, надувную подушку и маску для сна.