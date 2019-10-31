Трассе быть: из Казани в Москву можно будет доехать за шесть часов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал окончательное одобрение на строительство скоростной трассы Москва – Казань. Она войдет в международный транспортный коридор Европа – Западный Китай. Пишут «Ведомости» со ссылкой на собственные источники. Стоимость проекта оценивается в 550 миллиардов рублей.

Четырехполосную дорогу от Москвы до Владимира, а также обход Казани построят до конца 2024 года. К 2027 году будет достроен срединный участок. Новая трасса позволит почти вдвое сократить путь из Казани до Москвы – до столицы можно будет добраться за 6,5 часов.

Летом СМИ писали, что в правительстве идут разговоры о том, чтобы отказаться от строительства трассы в целях экономии бюджетных средств и заменить ее автодорогой до Владимира.