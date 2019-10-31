Груз до пункта назначения не доехал: В Татарстане украли 8 тонн шампиньонов

8 тонн шампиньонов почти на 1,5 миллиона рублей украли у елабужской компании. Бизнесмен нашел перевозчика груза через интернет, заключил договор на доставку грибов. Однако груз до пункта назначения не доехал.

Водитель сказал, что ему позвонил неизвестный, представился собственником груза и сказал, что в накладной указано неверное место доставки. Ничего не подозревающий мужчина отвез грибы в новое названное ему место. Там шампиньоны перегрузили в другой автомобиль.

«Сейчас устанавливается личность злоумышленника, установлено, что его телефонный номер зарегистрирован в Москве», - сообщили Prokazan.ru в пресс-службе МВД по РТ.

Возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества.