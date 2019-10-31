Избиение молодоженов в казанском баре «Руки вверх»: заведено уголовное дело

В Казани возбуждено уголовное дело по факту избиения компании молодых людей в баре «Руки вверх», сообщили Prokazan.ru в прокуратуре Вахитовского района города.

Напомним, драка произошла в прошлую пятницу 25 октября, очевидцы выложили видео в сеть. По словам одного из потерпевших, после свадебного торжества молодежь отправилась в бар продолжить веселье, но после драки молодоженам пришлось провести первую брачную ночь в полицейском участке.

В баре «Руки вверх» сообщили, что охрана пыталась решить вопрос мирно, однако молодые люди, взбешенные тем, что их не пустили в заведение, сами нарывались на конфликт. «Девушка бросалась туфлями, мужчины душили сотрудников».

На кадрах с драки видно, как мужчину избивают дубинками, женщина пытается за него заступится, но ее неоднократно отталкивают, отчего она несколько раз отлетает на землю. В баре заявили, что компания была сильно пьяна и вела себя неадекватно.

В прокуратуре же сообщают, что компанию избили с применением газового баллончика и резиновой палки из хулиганских побуждений. Сейчас с этим делом предстоит разбираться следствию.