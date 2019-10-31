Новых сообщений нет: Девушка из Казани вела интимную переписку с 13-летней

Три года лишения свободы условно получила 20-летняя жительница Казани за разврат в отношении 13-летней девочки.

В суде установлено, что в 2018 году девушка больше полугода переписывалась с несовершеннолетней, ведя «беседы на сексуальные темы циничного характера». Суд счел это развратными действиями интеллектуального характера. Гособвинение за интимную переписку поддержала прокуратура Приволжского района Казани.

В пресс-службе ведомства сообщили, что девушка признала свою вину, ей также назначен трехлетний испытательный срок. Пока приговор не вступил в законную силу.