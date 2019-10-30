Чемпионат по водным видам спорта в Казани может пройти раньше, чем ожидалось

Президент международной федерации плавания Хулио Маглионе заявил о том, что чемпионат мира по водным видам спорта 2023 года могут перенести в РТ. Об этом пишет ТАСС.

Изначально существовала договоренность о том, что столица РТ примет спортивное событие в 2025 году, но Министр спорта Татарстана Владимир Леонов в июле сообщал, что Казань готова к проведению чемпионата мира по водным видам спорта 2023-го и примет турнир, если в этом будет заинтересован Катар. Именно в этой стране пока планируется проведение чемпионата через 4 года.