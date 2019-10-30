В Советском районе Казани станет меньше пробок

В Советском районе сегодня открыто движение по перекрестку улицы Азата Аббасова и Мамадышского тракта Благодаря этому появилась возможность быстрого выезда из ЖК "Весна" в направлении проспекта Победы. Решение об устройстве дополнительного перекрестка было принято после многочисленных обращений горожан в интернет-приемную городского руководства и жалоб в соцсетях на неудобство организации дорожного движения и постоянные пробки на данном участке дороги.

Напомним, что ранее жители района жаловались на пробки, которые образовались на перекрестке Н.Рахлина и Мамадышского тракта после реорганизации движения на пересечении улиц. Для удобства пешеходов и автомобилистов власти также перенесли "зебру" и остановки общественного транспорта за перекресток улицы, в направлении трассы М7.

Все эти меры должны способствовать снижению напряженности движения на участке дорожной сети, считают в мэрии Казани.