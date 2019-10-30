Классика, рэп и ролевые игры: куда сходить в Казани 2 и 3 ноября

В эти выходные мы встретим последний месяц осени-2019. Если тебе все еще нечего вспомнить об этой осени, то читай нашу афишу и выбирай, куда сходить!
Концерт от победителя “Евровидения”: русская и европейская классическая музыка
В субботу в филармонии имени Габдуллы Тукая выступит победитель классического "Евровидения-2018", лауреат международных конкурсов пианистов имени Ф. Шопена, имени А. Рубинштейна, «Евровидение», Grand Piano Competition - пианист Иван Бессонов. Прозвучит музыка Баха, Чайковского, Дебюсси, Рахманинова и Прокофьева.
Когда - 2 ноября
Где - Павлюхина, 73
Во сколько - 18:00
Вход - 500 рублей
Зиланткон: фантастика, музыка и ролевые игры
В выходные в ДК имени Ленина пройдет фестиваль "Зиланткон 2019". На мероприятии можно будет увидеть исторические танцы и сражения, посетить выставки и ярмарку, принять участие в разнообразных настольных играх. Изюминкой фестиваля станет рестлинг-шоу от нижегородского промоушена VWA, которое пройдет 2 ноября. На ринг выйдут рестлеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Череповца и Казани. Также организаторы обещают акустический шаманский рок, иммерсивную шоу-рок-дискотеку и другие музыкальные события.
Когда - 1 - 4 ноября
Где - Копылова, 2А
Во сколько - с 10:00 до 22:00
Вход - онлайн-продажа 800 рублей, в кассе в день посещения – 900 рублей взрослый, 300 рублей детский.
Служба по контракту у Чаши: военная техника, концерт и гречка
В субботу на площадке у Центра семьи «"Казан" пройдет акция "Военная служба по контракту в вооруженных силах Российской Федерации – твой выбор!". Здесь можно будет увидеть современные образцы вооружения и военной техники, экипировки военнослужащих, показательные выступления и присоединиться к мастер-классам от спортсменов. Также организаторы обещают концерт с участием творческих коллективов и ансамблей.
Когда - 2 ноября
Где - Сибгата Хакима, 4
Во сколько - с 10:30 до 14:00
Вход - бесплатный
Концерт Anacondaz: "наш животный джаз-бэнд как всегда прекрасен"
Казанских любителей pauzern-рэпа в субботу ждут в стенах Эрмитажа. Астраханская группа Anacondaz празднует десятилетие, по этому поводу музыканты дадут концерт. "Отпразднуем максимально громко, шумно, оглушительно!" - говорят они.
Когда - 2 ноября
Где - Амирхана, д.1 Б (РК "Ривьера")
Во сколько - 19:00
Вход - от 1400
комментарии