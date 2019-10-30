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Аналитик банка «Открытие» дал валютный прогноз на ноябрь

Cегодня, 17:38 0 Автор: prokazan.ru

Андрей Кочетков, ведущий аналитик брокерской компании банка «Открытие»

Рубль в подвешенном состоянии

Ожидания по рублю на ноябрь довольно противоречивые. С одной стороны, запаса слабости у рубля нет, но, с другой, нет и сил на ослабление. При текущем состоянии государственных финансов отечественная валюта почти не зависит от прежних факторов влияния.

По сути, главным двигателем курса становится политика ЦБ РФ. После агрессивного снижения ставки в октябре сложно ожидать столь же решительных шагов в будущем. Впрочем, инфляция в России продолжит замедляться за счёт низких доходов населения и это один из основных аргументов для дальнейшего смягчения политики регулятора. Однако в этом кроется весьма неприятное обстоятельство. Сокращение разрыва доходности рубля и доллара делает отечественную валюту уязвимой для спекулятивного капитала.

Долгосрочные инвесторы уже не будут торопиться покупать ОФЗ с текущими низкими доходностями. Меж тем, спекулянты могут сыграть на ожиданиях дальнейшего снижения ставки ЦБ РФ, но данные деньги, как быстро входят на рынок, так и выходят, что будет порождать повышенную волатильность курса. Соответственно, объём новых инвестиций долгосрочными инвесторами в российские долговые обязательства может сократиться, а объём спекулятивных денег увеличиться. Для курса это означает, что периоды быстрого, но локального, укрепления могут стремительно сменяться на периоды фиксации прибыли.  

Если же говорить об остальных факторах, то у рубля довольно высокий уровень безопасности. Возможно уже в ноябре США и Китай, в итоге, заключат какую-либо торговую сделку, которая, если не улучшит ситуацию в мировой экономике, то, как минимум, перестанет её ухудшать. Благодаря этому сырьевой рынок будет относительно стабильным. Стабилизация также ожидается в политике ФРС. Американский регулятор уже принял определённые меры для смягчения влияния торговой войны, но может взять паузу для изучения воздействия этих мер. Одновременно основные финансовые показатели РФ продолжат оставаться стабильными, как в сфере профицитного бюджета, так и положительного сальдо платёжного баланса. При нефти в диапазоне $55-$65 за баррель Brent этим параметрам ничего не угрожает. Более того, продолжит расти отрицательный долг РФ, так как отечественные компании всё ещё имеют ограниченные возможности по внешним заимствованиям, а международные резервы неуклонно увеличиваются.

Соответственно, главной силой в формировании курса рубля становится ЦБ РФ. Вряд ли регулятор пойдёт на то, чтобы вовсе лишить рынок ОФЗ привлекательности для инвесторов, поэтому будущие снижения ставки не гарантированы. Соответственно, у рубля также формируется период нейтральности в узком диапазоне, который на февраль составляет 63,25-65,25 за доллар.   

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