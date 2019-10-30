Новые улицы Казани назовут в честь героев, поэта и дирижера

В казанском жилом массиве "Мое Царицыно" появятся 6 новых улиц. Такое постановление подписано Исполкомом города, сообщают в пресс-службе мэрии.

Три улицы будут носить имена Героев Советского Союза - Михаила Кирпоноса, Алексея Панфилова и Александра Сергеева. Еще одну назовут в честь Героя социалистического труда Николая Капитонова, и по одной - в честь поэта Заки Нурутдинова и дирижера Фуата Мансурова.

Жизнь всех этих людей так или иначе связана со столицей республики: Михаил Кирпонос являлся начальником и военкомом Казанского военного училища, Алексей Панфилов родился в Казани, Александр Сергеев трудился в городе после войны, на Казанском заводе математических машин работал Николай Капитонов. Фуат Мансуров является народным артистом ТАССР, а Заки Нурутдинов был членом Верховного Совета ТАССР.