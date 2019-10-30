Шестерых жителей Казани будут судить за похищение подростка

В Казани будут судить шестерых молодых людей: их обвиняют в вымогательстве и незаконном лишении свободы несовершеннолетнего.

По версии следствия, вечером 12 ноября 2018 года компания парней с целью вымогательства денег насильно усадила знакомого подростка в автомобиль. Его вывезли его в лесной массив у озера Изумрудное в Кировском районе. Под угрозой физической расправы злоумышленники потребовали от подростка деньги - 10 тысяч рублей, но получив отказ, вынудили оформить кредит на покупку мобильного телефона стоимостью не менее 25 тысяч.

Для этого его сначала привезли домой за паспортом, а затем в салон сотовой связи. Однако в кредите подростку отказали. После этого похитители всю ночь насильно удерживали пленника в помещении рядом с одной из казанских школ. На следующий день они снова привезли его в салон сотовой связи, где он смог вырваться на свободу и позвать на помощь полицейских.

В ходе следствия четверо обвиняемых заключены под стражу, трое помещены под домашний арест. Из всех фигурантов дела только двое признали свою вину, на момент совершения преступлений им не исполнилось 18 лет.