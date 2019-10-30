Мужской взгляд на “Верность”. Журналист Prokazan.ru побывал на горячей премьере

Ноябрь в мире российской киноиндустрии начнется с яркой и резонансной премьеры: на экраны выходит фильм "Верность". В Казани прошел предпремьерный показ ленты, на котором побывал корреспондент Prokazan.ru. Впечатления от картины - в нашем материале.

Фильм "Верность" - картина о зыбких отношениях неуверенной в своей сексуальности молодой девушки - акушера-гинеколога Лены, и её отчужденном от мира сего муже - актере провинциального театра Серёже. Интересно, что изначально идея была заложена совсем другая, рассказывает режиссер Нигина Сайфуллаева:

"Мы задумывали снять фильм на тему ревности, потому что я, например, была ужасно ревнивой. Ходила к психотерапевту, работала над проблемой. А сценарий зажил своей жизнью, и мы стали отталкиваться уже не от себя, а от героев и их ситуации."

"Верность"- вторая полнометражная картина Нигины. Профессиональный дебют режиссера состоялся после выхода драмы "Как меня зовут", сюжет которой повествует о сложных отношениях подростков с родителями. На "Кинотавре", он был награжден специальным призом за "Легкое дыхание и художественную целостность". Суть первой полнометражной картины по мнению автора:

"Как меня зовут" выросла из моих психологических переживаний. Я считаю, что отношения отца и дочери — это мощная тема, которая касается всех девчонок."

Новое творение режиссера может потрясти неподготовленного зрителя неприкрытой обнаженкой, зато какой эстетически выдержанной! С другой стороны, каждая сексуальная сцена логически делит структуру сценария, раскрывает характеры героев и определяет их мотивацию. Именно контраст личностей и темпераментов создает драматическое напряжение между флегматичным, бесстрастными, порой замкнутом на самом себе актере театра и неуверенной в своей женственности и сексуальности молодой девушки. Она ежедневно встречается с "главным женским счастьем", за которым она может наблюдать только со стороны, отчего душевные терзания сильней "сносят" голову героине.

Сцены сексуальной близости в фильме создают драматические перипетии, преодолев которые, несчастные супруги пытаются разрушить напряжение и недомолвки между собой. Герой полностью утопает в своей работе и пускает жизнь на самотёк. Героиня же пытается обрести уверенность в себе, забывая о супружеской ответственности. Под гнетом ревности она ищет утешения и ответ на вопрос "Так что же со мной не так?", в то время как её муж, совершенно не видит проблем в их совместной жизни.

Фильм "Верность" (18+ )- смелая работа. По замыслу режиссера, в фильме нет законченной морали. Однозначного вывода о персонажах по итогу тоже не складывается. Мужчина и женщина оценят фильм по-разному - отношения предмет не объективный; но нам определенно дают наставление - надо разговаривать. В прокат картина выходит уже в этот четверг.