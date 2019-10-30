«Вин Дизель смог и я смогу»: на трассе в РТ грузовик встал на дыбы

Фотография необычного ДТП на трассе Бугульма-Бавлы появилась сегодня в соцсетях. Судя по снимку, "ГАЗель" слетела в кювет, где перевернулась и остановилась в вертикальном положении, опираясь на кузов. В комментариях пользователи при виде нетипичного происшествия начали упражняться в остроумии:

damir.nagimov.7

Очередной челендж

faniia_sharafieva66

По стойке смирно

ilyas_sibgatullin

Вин дизель смог и я смогу

andrei02081979

Он сказал поехали и махнул рукой )

rinaskazanski

Взлететь собрался

__104___

Одни юмористы. Берегите себя -урезонивает шутников один из комментаторов.

Добавим, что информации о пострадавших не поступало.