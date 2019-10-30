«Вин Дизель смог и я смогу»: на трассе в РТ грузовик встал на дыбы

Фотография необычного ДТП на трассе Бугульма-Бавлы появилась сегодня в соцсетях. Судя по снимку, "ГАЗель" слетела в кювет, где перевернулась и остановилась в вертикальном положении, опираясь на кузов. В комментариях пользователи при виде нетипичного происшествия начали упражняться в остроумии:
damir.nagimov.7
Очередной челендж
faniia_sharafieva66
По стойке смирно
ilyas_sibgatullin
Вин дизель смог и я смогу
andrei02081979
Он сказал поехали и махнул рукой )
rinaskazanski
Взлететь собрался
__104___
Одни юмористы. Берегите себя -урезонивает шутников один из комментаторов.
Добавим, что информации о пострадавших не поступало.
комментарии