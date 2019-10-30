«Каждый раз на одном и том же месте»: в центре Казани загорелся трамвай

Сегодня около "Казань Арены" горел трамвай. Сообщение о пожаре поступило на номер 112 в 11:27, спустя 4 минуты на место прибыли спасатели. Они установили, что в результате обрыва контактного электропровода произошло возгорание обшивки трамвая на площади 2 квадратных метра. Потушить возгорание удалось за 12 минут, погибших и пострадавших нет - пассажиры самостоятельно покинули транспорт еще до приезда пожарных. Причину происшествия будут устанавливать специалисты.

Фотографию прислала наша подписчица

Видеозапись с горящим трамваем появилась в социальных сетях, где комментаторы отметили, что именно на данном участке пути возгорание происходит не впервые:

mamochka_love

Каждый раз на одном и том же месте!!!

inqoss

Там что-то с проводами не то походу, уже третий трамвай спалили

hakimullin.lenar77

Опять там что в этом месте электричество до 10000 В поднимается чтоли

Также на записи видно, что тушить трамвай помогает проезжающая мимо бетономешалка:

dinar_offi

На миксерах настоящие мужики работают, всегда они тушат машины а не пожарные

skr_kv

На бетономешалке красавчик - поддержали пользователи действия водителя машины.