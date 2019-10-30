В Татарстане женщины считают себя счастливее мужчин

Служба Исследований компании HeadHunter опросила соискателей, чтобы выяснить, насколько разные группы чувствуют себя счастливыми.

Опрос показал, что жители Татарстана чувствуют себя счастливыми на 5,5 баллов из 10. По шкале, предложенной организаторами исследования, 0 - это наименьший, 10 - наивысший уровень удовлетворенности жизнью. Выяснилось также, что женщины в республике чувствуют себя счастливее мужчин: 5,5 против 4,9 баллов.

Также более высокий уровень удовлетворенности показали люди с высшим образованием, и граждане старше 55 лет - они оценили свой уровень счастья на 6,3 балла.

В разрезе профессиональной деятельности наиболее несчастными себя назвали соискатели из сферы автобизнеса и рабочие. Лучше всех дела обстоят у соискателей из сферы медицины и фармацевтики: их средняя оценка уровня своего счастья составила 6,1 балла.

В целом по уровню счастья Татарстан занимает 5 место среди регионов страны: больше всех жизнью довольны люди в Ханты-Мансийском АО, меньше всего - в Ставропольском крае.