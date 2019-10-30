Беременную девушку в казанском автобусе напоили чаем

В Казани беременной девушке стало плохо в автобусе. Инцидент произошел на маршруте №91. Как расскаазли в Ассоциации АТП РТ, девушку заметил кондуктор и сообщил об этом водителю. Было принято решение пересадить пассажиров в другой автобус, будущей маме в это время вызвали скорую помощь и сообщили о ситуации супругу. Пока скорая ехала, водитель сделал девушке чай, потом ее передали в руки врачей и автобус вернулся на маршрут. Позже на имя руководства предприятия пришла благодарность от мужа беременной пассажирки.

Кроме того, за неделю экипажи казанских автобусов №№22, 10а и 30 помогли пожилой женщине и девушке, которым стало плохо, а также вызвали скорую для гражданина с приступом эпилепсии.