Что я здесь делаю? В Татарстане мужчина после запоя очнулся босиком на улице

На днях сотрудники патрульно-постовой службы Чистополя остановили на улице 39-летнего мужчину без верхней одежды и обуви. Прохожий не мог связать и двух слов, поэтому полицейские помогли ему добраться домой. Позже, видимо протрезвев, мужчина обратился в полицию с заявлением о пропаже денег с его банковской карты.

Сотрудники уголовного розыска установили, что мужчина несколько дней пил в малознакомой компании. Часть денег ушла на спиртное, а оставшиеся средства с банковской карты его новоиспеченный приятель-собутыльник перевел на свой счет, пока мужчина спал. Ущерб составил 190 000 рублей.

В полиции Чистополя сообщают, что уже задержали подозреваемого – им оказался ранее судимый неработающий 34-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело.