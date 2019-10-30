Ну вот опять. Стало известно насколько подорожает коммуналка в Татарстане

Дмитрий Медведев подписал распоряжение российского правительства о планируемом росте цен на коммунальные услуги в разных регионах страны.

В Татарстане «коммуналка» подорожает на 4%, из распоряжения следует, что индексация цен произойдет во втором полугодии 2020-го года.

Больше всего цены вырастут в Чечне – здесь коммуналка подорожает на 6,5%, в Кабардино-Балкарии – 5,4% и Дагестане – 5,2%.

Менее всего ощутят рост цен на услуги ЖКХ жители Ненецкого автономного округа, здесь цены вырастут всего на 2,4%.