Это комбо! В РТ мужчина второй раз сел пьяным за руль машины без номеров

В Татарстане осудили 36-летнего водителя, повторно севшего пьяным за руль. В 2017 году мужчину лишили прав на полтора года после того, как он отказался проходить медосвидетельствование. Тогда ему также назначили штраф в 30 тысяч рублей.

Но несмотря на это, должных выводов для себя водитель не сделал, заключают в Аксубаевской районной прокуратуре.

9 августа этого года водителя остановили сотрудники ГИБДД , он управлял автомобилем «Нива» без номеров. Мужчина вновь отказался пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Свою вину в суде полностью признал.

Суд назначил ему 240 часов обязательных работ и лишил прав на два года.