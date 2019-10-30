Эксперимента ради? В Казани мужчину поймали на краже женской одежды

Вахитовский районный суд Казани рассмотрит дело в отношении 38-летнего местного жителя, обвиняемого в краже.

Прокуратурой установлено, что ранее судимый казанец в августе этого года похитил в одном из бутиков три женских свитера стоимостью более трех тысяч рублей. Кража произошла в торговом центре на ул. Петербургской.

«С похищенным злоумышленник скрылся. Позже его задержали сотрудники полиции. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу». – рассказали в пресс-службе районной прокуратуры.