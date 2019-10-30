Что творит Тимур Билялов! Вратарь «Ак Барса» оформил четвертый «сухарь» в сезоне

Во вторник, 30 октября, казанский «Ак Барс» на домашней арене обыграл «Адмирал» из Владивостока со счетом 2:0. Вратарь команды Дмитрия Квартальнова оформил свой четвертый в сезоне «сухарь», став лидером лиги по количеству сухих матчей. Но сам Билялов скромно отмечает: «Это неважно. Самое главное – побеждать. Победы важнее всего, это основное».

В послематчевом интервью вратарь отметил, что за вчерашний «сухарь» нужно больше благодарить команду:

«Очень хорошо ребята играют в обороне. Они мне помогают, я стараюсь им помочь. От этого, может, и приходит результат. Самое главное – выиграли сегодня. Это самое важное».

Во время вчерашнего матча на кубе показали родителей Билялова, поддерживающих сына на казанской арене. «Они всегда рядом: и жена, и её родственники, и родители. Все поддерживают – это всегда приятно, это всегда в сердце».

В субботу, 2 ноября, «Ак Барс» на выезде встретится с нижнекамским «Нефтехимиком».