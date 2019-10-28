В последний день октября 3 района Казани останутся без света

О предстоящих отключениях электроэнергии в Казани сообщают в пресс-службе мэрии. По данным ведомства, из-за работ на ЛЭП 31 октября света не будет по следующим адресам:

С 8.00 до 17.00 без света останутся жители домов №№23, 48 по ул.Ульянова-Ленина Вахитовского района.

В Приволжском районе с 8.00 до 18.00 света не будет в домах №№4, 4а, 10 по ул.Гарифьянова.

В это же время, с 8.00 до 18.00 электричество отключат в домах поселка Петровский Приволжского района по улицам Алмалы, Грибная, Задорная, Зифа, Кульбаш, Лесная (Петровский), Лосиная, Матюшинская, Пасечная, Подорожная, Приветливая, Радиальная, Ручьевая, Сибай, Угловая, Чаткы, Чернопрудная, Шпаковская.

С 8.00 до 18.00 электричество отключат в домах поселка Старое Победилово Приволжского района по улицам 10 лет Октября, Береговая, Молодежная, Садовая.

Также света не будет с 8.00 до 18.00 в домах поселка Отары по улицам 1-я Отарская, Даутовой, Калинина, Лесная, Матюшинская, Озерная, Правды, Центральная.

С 9.00 до 18.00 электричество отключат в домах Советского района по адресам ул.Николая Рахлина, 13, 13к1, а также в домах поселка Константиновка по улицам Школьная, Школьный переулок и Юности.