«Ты что тут делаешь?»: в центре Казани заметили зайцев

В телеграмм-канале "Еду в Татарстан" появилось видео, на котором запечатлены зайцы в центре города. Водитель проезжающей машины видит их под кустом, выходит, чтобы снять поближе, в это время животное убегает в сторону набережной Казанки.

"Я все понимаю, но зайцы в городе - это ***(что-то невероятное), я вам отвечаю! <...> Это центр города, ты что тут делаешь? Вот это дичь!" - комментирует автор видео.

Напомним, что в этом году в Татарстане зайцы - не первые, кто удивил жителей своим поведением. В сентябре во многих населенных пунктах были замечены лесные хомяки - довольно смелые и агрессивные грызуны размером с кошку. Их видели в квартирах и подъездах жилых домов, а также на дачах.