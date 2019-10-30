Наверх
добавь новость и заработай 500 Р

Новости Казани и РТ

22:43, 30.10.2019
Бабушку спасти не успели: пожар в РТ закончился трагедией
10:11, сегодня
«В ад все пойдем»: казанские священник, имам и пастор высказались о Хеллоуине
09:38, сегодня
Беременную девушку в казанском автобусе напоили чаем
11:00, 28.10.2019
В Казани впервые пройдёт сольный стендап-концерт Мартиросяна
09:08, сегодня
Что я здесь делаю? В Татарстане мужчина после запоя очнулся босиком на улице
08:45, сегодня
Ну вот опять. Стало известно насколько подорожает коммуналка в Татарстане
08:23, сегодня
Сводка ДТП: в Челнах один водитель скрылся, один пешеход был пьян
07:51, сегодня
Это комбо! В РТ мужчина второй раз сел пьяным за руль машины без номеров
07:46, сегодня
Эксперимента ради? В Казани мужчину поймали на краже женской одежды
07:34, сегодня
Что творит Тимур Билялов! Вратарь «Ак Барса» оформил четвертый «сухарь» в сезоне
07:16, сегодня
Упал и замерз насмерть: Следком назвал причины смерти мужчины в Нижнекамске
21:24, 30.10.2019
В последний день октября 3 района Казани останутся без света
21:06, 30.10.2019
«Ты что тут делаешь?»: в центре Казани заметили зайцев
20:45, 30.10.2019
В России скончалась старейшая жительница планеты
20:24, 30.10.2019
Медведев уволил чиновницу из Казани из Росимущества. Ее подозревают в хищении
18:02, 30.10.2019
В Казани дорогу не поделили троллейбус и трамвай. Есть пострадавшие
17:32, 30.10.2019
Старушке из Зеленодольска выписали штраф за торговлю самогоном
17:05, 30.10.2019
Исследование: как жители Казани относятся к татуировкам
17:00, 30.10.2019
«Когда с тобой ещё живая девочка заговорит»: травля у казанских школьников
16:25, 30.10.2019
Задержанный с наркотиками казанец оказался «помощником заместителя Генпрокурора»
15:15, 30.10.2019
Житель РТ потерял деньги на интернет-викторине
13:46, 30.10.2019
Размахивал бутылкой и угрожал: казанца осудили за разбой в магазине
13:25, 30.10.2019
В Татарстане построят центр по изучению редких видов кошек
13:19, 30.10.2019
Перестанут хоронить друг на друге. В Челнах появится новое кладбище
13:05, 30.10.2019
В двух челнинских киосках изъяли четыре сотни «фанфуриков»
12:56, 30.10.2019
Тест: выберите цвет, и мы расскажем все о вашем характере
12:49, 30.10.2019
Драка с молодоженами в Казани: девушка кидалась туфлями, мужчины душили персонал
12:26, 30.10.2019
Житель Казани обвинил мужчину в педофилии
12:11, 30.10.2019
Прокуратура Челнов: «Арарат», где погиб ребенок, не был защищен от пожаров
11:34, 30.10.2019
Следователь, целитель, сотрудник завода: кем прикидываются мошенники в Казани
10:57, 30.10.2019
В Зеленодольске кассирша бара набросилась с ножом на посетителя
10:46, 30.10.2019
«Неслабо полыхнуло». Серьезный пожар в Казани попал на видео
10:32, 30.10.2019
В Дербышках попрощались с “легендой”: она ушла на семидесятом году
09:25, 30.10.2019
«Успели выскочить». В Казани задымился автобус
09:16, 30.10.2019
Ураган или халтура? В Казани вывеска магазина слетела и рассекла девушке голову
09:00, 30.10.2019
Требуется путешественник, зарплата – два миллиона рублей
08:52, 30.10.2019
Банк «Открытие» кратно увеличил выдачи кредитов
08:46, 30.10.2019
Она сказала «Да». Нижнекамец сделал предложение любимой на ледовой арене
08:45, 30.10.2019
«Эти видео фейковые»: Джигурда рассказал Prokazan о своей дружбе с Паниным
08:03, 30.10.2019
Умирающую тащили на допрос. Казань простилась с главой штаба Навального
07:36, 30.10.2019
Взятка за покровительство. В РТ судят бывшего главу Бугульминского района
07:06, 30.10.2019
В РТ парень избил бывшую, когда та кормила грудью младенца. Пострадал малыш
22:15, 29.10.2019
В РТ прокуратура приостановила деятельность опасного зоопарка
21:58, 29.10.2019
В Казани трубу котельной превратят в гигантский термометр
21:18, 29.10.2019
Новые парковки в Казани временно будут бесплатными
20:43, 29.10.2019
В этом году в Казани откроют новый травмпункт
20:00, 29.10.2019
Банк «Открытие» запустил сервис по управлению финансами
17:20, 29.10.2019
Казанцев угощали пирожными из сериала «ИП Пирогова»
16:55, 29.10.2019
В Татарстане продают ТЦ «Старт»: в начале октября здесь был крупный пожар
16:35, 29.10.2019
Две семьи из Казани поменяются родственниками ради шоу
15:52, 29.10.2019
СК проверит, почему у жительницы Казани хотят отобрать детей
15:14, 29.10.2019
«У мужика нервы сдали»: в Казани водитель автобуса матом накричал на коллегу
15:00, 29.10.2019
Мобильный интернет изнутри: истории использования смартфона глазами Мегабайта
14:18, 29.10.2019
В Казани неизвестные подожгли дом, в котором находилось два человека
13:57, 29.10.2019
Отдавать не собирался. Казанец брал кредиты по поддельным паспортам
13:44, 29.10.2019
Прокуратура потребовала у властей Зеленодольска сохранить район Полукамушки
13:29, 29.10.2019
Самый сложный тест на проверку памяти. Проходит один из 10 человек
13:26, 29.10.2019
В Татарстане Toyota насмерть сбила 82-летнего мужчину
12:29, 29.10.2019
Дома у рабочего из Нижнекамска нашли 39 кустов конопли
12:13, 29.10.2019
В Татарстане мужчина торговал на трассе редким видом рыбы
11:02, 29.10.2019
«ВКонтакте для бизнеса» и банк «Открытие» запускают программу #яделаюбизнес
10:40, 29.10.2019
Жители 3 районов Казани останутся без света. Список домов
09:21, 29.10.2019
Орлана, спасенного в Челнах, скоро выпустят на волю
08:55, 29.10.2019
Не успел затормозить. В Татарстане на трассе насмерть сбили пешехода
08:35, 29.10.2019
Прокуратура назвала один из медцентров в Казани опасным для жизни
08:10, 29.10.2019
В Челнах 18-летний водитель на «четырнадцатой» вылетел на газон
07:41, 29.10.2019
Курам насмех. В Татарстане хозяин нарколаборатории «выращивал марихуану для кур»
06:19, 29.10.2019
«Избавьте от трупного запаха»: в Челнах тело бабушки месяц пролежало в квартире
20:30, 28.10.2019
В Зеленодольском районе ветром опрокинуло фуру
16:03, 28.10.2019
«Хорошо, что не на людей». В Нижнекамске ветром сдуло крышу магазина
16:02, 28.10.2019
В Зеленодольске в бетономешалке нашли вора
15:39, 28.10.2019
Роковое воскресенье. В Челнах под окнами высоток нашли тела двух мужчин
11:48, 28.10.2019
Активисты высадили деревья на месте строительства МСЗ под Зеленодольском
11:39, 28.10.2019
Такую жару в октябре татарстанцы видели 114 лет назад
11:31, 28.10.2019
Соцсети: по улицам Набережных Челнов гуляет лиса
10:04, 28.10.2019
Артист, поглумившийся над трупом животного, спас от пожара собаку
08:54, 28.10.2019
В Челнах водитель сбил 18-летнюю девушку на «зебре» и скрылся, ведется розыск
17:17, 27.10.2019
Синоптики предупредили о сильном усилении ветра в Татарстане
13:54, 27.10.2019
Звезды татарской эстрады поразили поклонников смехом над раздавленным животным
12:36, 27.10.2019
Челнинец рассказал о службе в части, где срочник расстрелял восьмерых солдатов
10:34, 27.10.2019
В Зеленодольске в «скорой» скончался пропавший пенсионер
15:53, 26.10.2019
Участником каждого восьмого ДТП в Татарстане становится ребенок
14:26, 26.10.2019
Приставы из Челнов случайно сняли деньги со счета жителя Новосибирска
12:47, 26.10.2019
Житель Набережных Челнов отправится в колонию из-за сотового телефона
12:30, 25.10.2019
Эксперты рассказали, какие специалисты будут нужны России в ближайшие годы
20:02, 23.10.2019
В Зеленодольске будут строить суда для Арктики
13:16, 22.10.2019
В Зеленодольске под суд пойдут двое подростков
11:08, 22.10.2019
В России могут восстановить систему вытрезвителей
12:48, 21.10.2019
Жительница РТ повредила мужу глаз тарелкой
17:15, 20.10.2019
Синоптики обещают жителям РТ сильный ветер и туман
12:05, 20.10.2019
В Пенсионном фонде РФ рассказали, как уйти на пенсию раньше срока
10:33, 19.10.2019
Зеленодолец украл 5 миллионов и отделался условным сроком
15:25, 18.10.2019
В РТ парень за один день дважды хотел угнать чужие машины. Провалил обе попытки
12:10, 18.10.2019
Сначала снег, потом тепло: синоптики РТ рассказали о погоде на выходные
15:56, 17.10.2019
В Татарстане из-за взрыва погиб мужчина
14:04, 17.10.2019
Избран новый глава Исполкома Зеленодольского района
21:47, 16.10.2019
МЧС Татарстана предупреждает об ухудшении дорожных условий
20:34, 16.10.2019
В историческом районе Зеленодольска снова горел дом
18:28, 15.10.2019
В Зеленодольском районе столкнулись два КАМАЗа и фура
15:14, 14.10.2019
В Зеленодольском районе поймали преступников, находившихся в федеральном розыске
14:39, 12.10.2019
Зеленодольца, укравшего фанеру с фонтана, наказали
18:12, 11.10.2019
Житель Зеленодольска расплатился чужой картой в магазине. А зря

«В ад все пойдем»: казанские священник, имам и пастор высказались о Хеллоуине

Cегодня, 10:11 84 2 Автор: prokazan.ru
Представители разных конфессий наконец сошлись во мнениях

В ночь с 31 октября на 1 ноября отмечается неоднозначный праздник Хеллоуин. Второе название праздника - День всех святых. Своими корнями Хеллоуин уходит в традиции древних кельтов.

Племена кельтов называли эту ночь Самайном или Самхэйном. Кельты верили, что 31 октября - это последний день уходящего года, а ночь на 1 ноября является переходной. В эту ночь миры живых и мертвых открывали свои двери, и обитатели потустороннего мира могли попадать на землю. Возле своих жилищ древние язычники оставляли угощения для духов и умерших родственников, а сами собирались и приносили в жертву человека - “короля года”.

Христианство, пришедшее позднее на земли кельтов, начало бороться с жертвоприношениями и язычеством. Языческие праздники видоизменились. Самайн стал Днем всех святых или All Hallows Eve (Месса Всех Святых). Позже его стали называть Halloween - Хеллоуин.

В России праздник появился не так давно и пока не получил такой популярности, как, например, в США. Отношение жителей Казани ко Дню всех святых, в основном, нейтральное. По данным опроса портала Prokazan.ru более половины респондентов относятся к Хеллоуину нейтрально, 17% казанцев положительно отзываются о празднике и столько же процентов опрошенных считают, что Хеллоуин нужно запретить. Лишь 7% респондентов не знают о существовании Дня всех святых. В опросе участвовало 1200 человек.

В этом году один из Казанских ресторанов решил отметить Хеллоуин, организовав мероприятие, названное “Бал Сатаны”. В связи с этим корреспондент Prokazan.ru решил выяснить мнение об этом празднике у представителей разных конфессий.

Храм Воздвижения Святого Креста

Пастор отец Алексей из Храма Воздвижения Святого Креста негативно отозвался о Хеллоуине:

“Хеллоуин - это не церковный праздник. По своему духу он противоположен праздникам церковным, потому что приобщает к тому, что называется нечистой силой, к тому, что связано с попытками влиять на мир помимо Бога, что является претензией Сатаны - иметь какие-то божественные качества. Люди, к сожалению, не понимают этого”.

Отец Алексей отметил, что в некоторых странах проводят альтернативный праздник - Holy Wins (Святые побеждают), когда дети переодеваются не в нечистую силу, а в святых. По поводу казанского “Бала Сатаны” Пастор отозвался так:

“Понятно, что ресторан пытается привлечь клиентов, пользуясь отсылкой к известному произведению Булгакова. Проблема в том, что люди не осознают того, что в этом плохого, не осознают, с чем они заигрывают, с какими вещами. Представим, что какой-то ресторан решает провести вечер с человеческими жертвоприношениями, понарошку. Никого при этом в жертву приносить не будут, но все это подается в романтическом стиле, будто бы это не так уж и плохо. Это вызовет эмоциональную реакцию. Люди понимают, что это плохо. Если же такое (“Бал Сатаны”) происходит и не вызывает возмущений в обществе, угрызений совести, значит, чувства, связанные с верой, спят. Это проблема не только тех, кто организовал мероприятие, это проблема общества”.

Храм Сошествия Святого Духа

Отец Александр из православного храма Сошествия Святого Духа тоже выступил против празднования Хеллоуина в России:

“Хеллоуин - это искусственно насаждаемый праздник. В школах изучают английский и приобщают детей к западной культуре. В Америке День Всех Святых перевернули в день нечистой силы. Почему это плохо? Потому что это приучает молодое поколение к тому, что этого всего нет, это все шутки. Никакие это не шутки. Есть злые духи, есть мир ангелов, мир Бога и мир Сатаны. Заигрывать с нечистой силой опасно. Христос призывает к борьбе с грехом, призывает искать Царствие Божие. А Хеллоуин призывает ко злу: давайте в ад все пойдем, нарядимся в кровь, страдания, смерть”.

“Бал Сатаны” на Кремлевской отец Александр прокомментировал так:

“Запретить людям развратничать, выпивать, праздновать Хеллоуин мы не можем. Мы можем воспитать, показать, как нужно себя вести, своим примером. Любовь к ближним - вот прививка от зла”.

Закабанная мечеть

Имам Закабанной мечети Салимжан хазрат Домнин также поделился своим мнением с корреспондентом Prokazan. Руководитель мусульманской общины верующих отметил чуждую жителям России природу Хеллоуина:

“Праздник пришел к нам извне, он не свойствен нашей культуре. У нас хватает своих памятных дат, своих праздников. Ислам, конечно, смотрит на подобные мероприятия отрицательно, потому что пугать человека, вредить другому человеку запрещено. В эпоху глобализации культуры становятся друг к другу ближе и ближе, но я все-таки сторонник того, чтобы мы сохранили свою самоидентичность”.

О проведении “Бала Сатаны” в одном из казанских ресторанов Салимжан хазрат высказался отрицательно. Он отметил:

“Подобные мероприятия не способствуют распространению нашей культуры. Проводить такие мероприятия - это их дело, у нас свободное государство. Но лично я как гражданин и житель Казани не сторонник такого”.

Имам Закабанной мечети предложил искать альтернативные мероприятия для молодежи, которые бы воспитывали в молодых людях доброту, отзывчивость, благородство. Салимжан хазрат Домнин рассказал о существующем в обществе стереотипе, что мусульмане не отдыхают. Он добавил:

“Мусульмане умеют отдыхать, веселиться. У нас проходят мероприятия по поводу празднования Ураза-байрам, Курбан-Байрам, проводятся игры для детей и взрослых. У нас хорошо и весело!”

Напоследок имам Закабанной мечети отметил:

“Переодевания в отрицательных персонажей на Хеллоуин стирают границы добра и зла у детей и молодежи, что приводит к негативным последствиям, например, к совершению преступлений”.

После обрушившейся со всех сторон критики в свой адрес бар на Кремлевской удалил первую афишу с сатанинской символикой и выставил новую - с котом Бегемотом из “Мастера и Маргариты”. В своем “Инстаграме” владельцы ресторана удивились негативу, свалившемуся на них из-за запланированного мероприятия. Организаторы “Бала Сатаны” сослались на то, что Хеллоуин придумали не они.

читайте также:

Октоберфест, танго и спектакль в буфете: куда сходить в Казани 26 и 27 октября
Колдун предсказал, что будет с Челнами в ближайшие 10 лет
Прыжки с трубы, короткий метр и книги: куда сходить в Казани 19 и 20 октября
Известный сценарист о том, почему в Челнах городские праздники изжили себя
Автогонки, котики и «Друзья»: куда сходить в Казани 12 и 13 октября
Ученики ликуют: опубликован график каникул в казанских школах
В Казань приедет мастер ролевых игр из Палестины
Узбекское кино и бесплатные фотосессии: куда сходить в Казани 5-6 октября
Ольга Бузова споет в торговом центре Казани
«Доверие подписчиков дороже бесплатного обеда»: откровения фудблогера из Казани
«Мне написали разгневанные татары»: Варламов посвятил пост набережным Татарстана
Световое шоу, футбол и “Сорокин Трип”: куда сходить в Казани 28-29 сентября
За лето парки Казани посетило почти полмиллиона человек
Экскурсовод из Казани рассказала о поисках чудовища в озере Каракуль
Выходные под этно и техно: куда сходить в Казани 21-22 сентября
Отдых, наркотики, смертная казнь: что обсуждали в Госдуме этим летом
Победительница шоу “Холостяк” угощала казанцев гигантским чак-чаком
Тагир Метшин: «Я бы снялся в боевике с хорошим концом»
Кега, деньги, два стола: бармен из Казани рассказал о своей работе и клиентах
Казанцев приглашают на «Рамазан фест» в парке Горького
В столице РТ прошел республиканский ифтар на «Казань Арене»
Роспотребнадзор прокомментировал запрет раздельных купальников в Татарстане
Показать больше...

комментарии

Горожанин
0
31 октября 2019
10:31
Да пошли вы все ... Что хочу то отмечаю, хоть Хелловин, хоть День Святого Патрика
*Пошел покупать тыкву
Ф1
0
31 октября 2019
10:36
Соглашусь с отцом Александром: этот праздник стали упоминать при изучении английского языка в школах. Сам в 90-е стенгазеты к этому празднику рисовал. А сейчас нам еще западного Санту впихивают с их украшениями, гномами и т.п. А своего Деда Мороза со Снегурочкой постепенно забывают.

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ

20:54, 30.10.2019
«Небогато, зато дружно». Сергей Шнуров посвятил стихи российским пенсиям
20:19, 30.10.2019
«Это шок». Максим Фадеев расторг контракт со всеми артистами своего лейбла
12:15, 24.10.2019
Подписка под шумок: как казанцы попадаются на уловки мобильных операторов
11:29, 30.10.2019
35% российских семей с детьми не знают о положенных им льготах
08:49, 30.10.2019
Мужчина убил собутыльников, а потом съел их
16:40, 29.10.2019
Россияне собирают деньги на адвоката солдату, расстрелявшему сослуживцев
14:01, 29.10.2019
Преступная группа из Елабуги задержана в Удмуртской республике
09:35, 29.10.2019
В Челябинской области девятимесячный младенец умер от голода
09:03, 29.10.2019
Питерский школьник жестоко убил свою мать
15:06, 28.10.2019
Ученые обнаружили страшные последствия для здоровья офисных работников
10:24, 28.10.2019
Сбежать не получилось: мужчина сбил ребенка, сидевшего в коляске
09:15, 28.10.2019
В России женщина выколола глаза пятимесячному сыну после ссоры с мужем
10:10, 27.10.2019
Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева
09:35, 27.10.2019
«Убирайте ваш половой член». В России парочку накажут за утехи на борту самолета
11:45, 26.10.2019
Ученые определили пять вредных сочетаний продуктов: среди них хлеб с вареньем
16:34, 25.10.2019
С 1 января планируют увеличить МРОТ
11:24, 25.10.2019
На кого лучше учиться: названы самые востребованные профессии будущего
08:58, 25.10.2019
В России изменится транспортный налог
13:14, 24.10.2019
Ученые научили крыс водить машину
13:06, 24.10.2019
Правда от диетологов: этим людям нельзя есть яйца
11:58, 24.10.2019
За 30 лет из России «утекло» 1 трлн долларов
08:21, 24.10.2019
Худшие фильмы: скоро в России появятся «доски позора»
12:05, 23.10.2019
Телефонные мошенники придумали новые схемы афер
10:15, 23.10.2019
В России гречка подорожает на 50%
16:19, 22.10.2019
В России пенсионер умер во время эротического массажа
15:47, 22.10.2019
В России могут запретить детское шампанское
10:21, 22.10.2019
Столото: победители лотерей не забрали выигрышей на 3 млрд рублей
09:45, 22.10.2019
Россияне составили ТОП самых полезных и бесполезных бытовых приборов
09:25, 22.10.2019
Росстат: в России выросла доля семей со средствами только на одежду и еду
16:18, 21.10.2019
Безработные россияне смогут выйти на пенсию на 2 года раньше
15:05, 21.10.2019
Владимир Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса
13:34, 21.10.2019
Россияне выбрали лучшего кандидата в президенты страны среди киногероев
08:25, 21.10.2019
В России запретят пластиковые пакеты
11:07, 20.10.2019
Золотодобытчики могли стать причиной прорыва дамбы в Красноярском крае
07:04, 19.10.2019
Соцсети: в Хабаровске бизнесмен купил общежитие вместе с людьми
16:46, 18.10.2019
Убили в банке: посетитель пытался остановить грабителя
13:48, 18.10.2019
В России едят слишком много яиц
13:18, 18.10.2019
Одноклассники жестоко избили девочку из-за «домашки»
16:31, 17.10.2019
В России появятся новые камеры фиксации скорости автомобилей
15:20, 17.10.2019
«Очень плохо для этого места»: Елена Малышева против туалетной бумаги
11:12, 17.10.2019
В 2020 году россиянам повысят пенсии на тысячу рублей
23:10, 16.10.2019
В России назвали самые скучные профессии: в их числе охранник и бухгалтер
16:21, 16.10.2019
Кот-наркокурьер сбежал перед важным заседанием суда
15:58, 16.10.2019
В Башкирии таджик 2 года насиловал 15-летнюю школьницу
12:27, 16.10.2019
Продолжительность жизни в России выросла. Путин говорит, что это из-за алкоголя
12:01, 16.10.2019
В 2019 году в России предотвращено 39 терактов
16:54, 15.10.2019
В Турции перевернулся автобус с российскими туристами. Есть пострадавшие
16:28, 15.10.2019
В России начнут выдавать ипотеку под 0,1%
16:00, 15.10.2019
Жить станет легче: в России появиться единая платежка по ЖКУ
17:00, 14.10.2019
Мама Лизы Киселевой, убитой в Саратове, выступила с заявлением
16:52, 14.10.2019
Жители Красноярска негодуют: сын адвоката находится на свободе за избиение
16:14, 14.10.2019
В каждом доме есть ядовитые продукты. Роспотребнадзор рассказал какие именно
15:35, 14.10.2019
«Он был ходок по мужикам»: грабитель геев подал в суд на «Битву экстрасенсов»
15:07, 14.10.2019
«Это грабёж какой-то»: опять повышают цены на электричество в Челнах
14:24, 14.10.2019
«Кровь за кровь»: отец саратовского детоубийцы о сыне и своем отношении к нему
10:16, 14.10.2019
Работать в выходные и праздники можно, но только за двойную оплату
14:50, 12.10.2019
В Саратове требуют вернуть смертную казнь: похожее дело было в Челнах
00:25, 12.10.2019
Легальные гонки по городу: автолюбительница отсудила 93 штрафа у ГИБДД
15:53, 11.10.2019
Солдата требуют оплатить 25 млн руб за поломку пушки
15:43, 11.10.2019
Ушел из жизни первый человек в открытом космосе - Алексей Леонов
14:49, 11.10.2019
Лишение свободы до 3 лет: предложили законопроект о травле в интернете