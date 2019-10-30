«В ад все пойдем»: казанские священник, имам и пастор высказались о Хеллоуине

В ночь с 31 октября на 1 ноября отмечается неоднозначный праздник Хеллоуин. Второе название праздника - День всех святых. Своими корнями Хеллоуин уходит в традиции древних кельтов.

Племена кельтов называли эту ночь Самайном или Самхэйном. Кельты верили, что 31 октября - это последний день уходящего года, а ночь на 1 ноября является переходной. В эту ночь миры живых и мертвых открывали свои двери, и обитатели потустороннего мира могли попадать на землю. Возле своих жилищ древние язычники оставляли угощения для духов и умерших родственников, а сами собирались и приносили в жертву человека - “короля года”.

Христианство, пришедшее позднее на земли кельтов, начало бороться с жертвоприношениями и язычеством. Языческие праздники видоизменились. Самайн стал Днем всех святых или All Hallows Eve (Месса Всех Святых). Позже его стали называть Halloween - Хеллоуин.

В России праздник появился не так давно и пока не получил такой популярности, как, например, в США. Отношение жителей Казани ко Дню всех святых, в основном, нейтральное. По данным опроса портала Prokazan.ru более половины респондентов относятся к Хеллоуину нейтрально, 17% казанцев положительно отзываются о празднике и столько же процентов опрошенных считают, что Хеллоуин нужно запретить. Лишь 7% респондентов не знают о существовании Дня всех святых. В опросе участвовало 1200 человек.

В этом году один из Казанских ресторанов решил отметить Хеллоуин, организовав мероприятие, названное “Бал Сатаны”. В связи с этим корреспондент Prokazan.ru решил выяснить мнение об этом празднике у представителей разных конфессий.

Храм Воздвижения Святого Креста

Пастор отец Алексей из Храма Воздвижения Святого Креста негативно отозвался о Хеллоуине:

“Хеллоуин - это не церковный праздник. По своему духу он противоположен праздникам церковным, потому что приобщает к тому, что называется нечистой силой, к тому, что связано с попытками влиять на мир помимо Бога, что является претензией Сатаны - иметь какие-то божественные качества. Люди, к сожалению, не понимают этого”.

Отец Алексей отметил, что в некоторых странах проводят альтернативный праздник - Holy Wins (Святые побеждают), когда дети переодеваются не в нечистую силу, а в святых. По поводу казанского “Бала Сатаны” Пастор отозвался так:

“Понятно, что ресторан пытается привлечь клиентов, пользуясь отсылкой к известному произведению Булгакова. Проблема в том, что люди не осознают того, что в этом плохого, не осознают, с чем они заигрывают, с какими вещами. Представим, что какой-то ресторан решает провести вечер с человеческими жертвоприношениями, понарошку. Никого при этом в жертву приносить не будут, но все это подается в романтическом стиле, будто бы это не так уж и плохо. Это вызовет эмоциональную реакцию. Люди понимают, что это плохо. Если же такое (“Бал Сатаны”) происходит и не вызывает возмущений в обществе, угрызений совести, значит, чувства, связанные с верой, спят. Это проблема не только тех, кто организовал мероприятие, это проблема общества”.

Храм Сошествия Святого Духа

Отец Александр из православного храма Сошествия Святого Духа тоже выступил против празднования Хеллоуина в России:

“Хеллоуин - это искусственно насаждаемый праздник. В школах изучают английский и приобщают детей к западной культуре. В Америке День Всех Святых перевернули в день нечистой силы. Почему это плохо? Потому что это приучает молодое поколение к тому, что этого всего нет, это все шутки. Никакие это не шутки. Есть злые духи, есть мир ангелов, мир Бога и мир Сатаны. Заигрывать с нечистой силой опасно. Христос призывает к борьбе с грехом, призывает искать Царствие Божие. А Хеллоуин призывает ко злу: давайте в ад все пойдем, нарядимся в кровь, страдания, смерть”.

“Бал Сатаны” на Кремлевской отец Александр прокомментировал так:

“Запретить людям развратничать, выпивать, праздновать Хеллоуин мы не можем. Мы можем воспитать, показать, как нужно себя вести, своим примером. Любовь к ближним - вот прививка от зла”.

Закабанная мечеть

Имам Закабанной мечети Салимжан хазрат Домнин также поделился своим мнением с корреспондентом Prokazan. Руководитель мусульманской общины верующих отметил чуждую жителям России природу Хеллоуина:

“Праздник пришел к нам извне, он не свойствен нашей культуре. У нас хватает своих памятных дат, своих праздников. Ислам, конечно, смотрит на подобные мероприятия отрицательно, потому что пугать человека, вредить другому человеку запрещено. В эпоху глобализации культуры становятся друг к другу ближе и ближе, но я все-таки сторонник того, чтобы мы сохранили свою самоидентичность”.

О проведении “Бала Сатаны” в одном из казанских ресторанов Салимжан хазрат высказался отрицательно. Он отметил:

“Подобные мероприятия не способствуют распространению нашей культуры. Проводить такие мероприятия - это их дело, у нас свободное государство. Но лично я как гражданин и житель Казани не сторонник такого”.

Имам Закабанной мечети предложил искать альтернативные мероприятия для молодежи, которые бы воспитывали в молодых людях доброту, отзывчивость, благородство. Салимжан хазрат Домнин рассказал о существующем в обществе стереотипе, что мусульмане не отдыхают. Он добавил:

“Мусульмане умеют отдыхать, веселиться. У нас проходят мероприятия по поводу празднования Ураза-байрам, Курбан-Байрам, проводятся игры для детей и взрослых. У нас хорошо и весело!”

Напоследок имам Закабанной мечети отметил:

“Переодевания в отрицательных персонажей на Хеллоуин стирают границы добра и зла у детей и молодежи, что приводит к негативным последствиям, например, к совершению преступлений”.

После обрушившейся со всех сторон критики в свой адрес бар на Кремлевской удалил первую афишу с сатанинской символикой и выставил новую - с котом Бегемотом из “Мастера и Маргариты”. В своем “Инстаграме” владельцы ресторана удивились негативу, свалившемуся на них из-за запланированного мероприятия. Организаторы “Бала Сатаны” сослались на то, что Хеллоуин придумали не они.