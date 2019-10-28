«Когда с тобой ещё живая девочка заговорит»: травля у казанских школьников

Вот и начались в казанских школах долгожданные осенние каникулы. Для кого-то это свобода от учёбы, а для кого-то отдых от насмешек одноклассников. Травля в школе – штука распространенная. Наверное, каждый, прямо или косвенно, сталкивался с буллингом. В подростковом возрасте дети бывают особенно жестоки и безжалостны.

В школе со мной учился асоциальный одноклассник. Назовём его, скажем, Егор. Мальчик был совершенно адекватный и смышленый, но очень смущался при разговоре и всячески избегал общения. У него были склонности к гуманитарным наукам: на уроках литературы учительница ставила его сочинения нам в пример, а как он пересказывал параграфы по истории! В эти моменты казалось, что в будущем он будет отличным оратором. Но всё ломалось, когда дело доходило до обыкновенного человеческого общения. Работа в парах над проектом или банальная просьба ручки у одноклассника доставляли Егору серьезный дискомфорт.

Одноклассники не чурались подливать масло в огонь. Зная о проблеме Егора, они издевались самым жестоким образом: смеялись над тем, как он разговаривает, игнорировали и высмеивали просьбы, пародировали фразы, произнесенные им. К слову, манера речи Егора была тоже своеобразна. То ли из-за характера, то ли из-за некого смущения, а может из-за того и другого.

Однажды, в классе десятом, мы отмечали в школе 23 февраля: собрались в холе и решили поздравить мальчиков, подарить необычные «бабочки» на костюм, упакованные в крафтовую бумагу. Когда очередь дошла до Егора, он немного смутился и кто-то из толпы крикнул:

«Бери быстрее, придурок».

«Засмущали нашего ненормального».

«Егор, бери быстрее, пока дают, когда с тобой ещё живая девочка заговорит».

Егор окинул взглядом весь класс и убежал. Просто убежал! В очередной раз затравив Егора, мы даже не чувствовали никакого угрызения совести. Мы настолько привыкли к этой ситуации, что просто посмеялись и забыли.

Я очень жалею, что поддавалась этому «стадному инстинкту». Не обязательно было становиться его лучшим другом, можно было банально не смеяться над ним вместе со всеми.

Когда я училась в университете, я встретила Егора на одной из станций метро. Он увидел меня и немного засмущался. Я первая подошла и начала разговор.

Оказывается, после школы его жизнь сложилась довольно-таки интересно. Он с большим воодушевлением рассказывал об учебе и о том, как он впервые в жизни пригласил в гости друзей. Впервые! Мне стало очень стыдно. В этот момент пришло осознание, насколько сильно мы сломали ему жизнь. «Пустые насмешки» казались такими безобидными, а на деле...

Мы разговорились. Позже он признался, что сейчас он счастлив. Ведь в школе ему было очень тяжело. Я смотрела на него и понимала, что со школьных времен он очень изменился. Его нелепая мимика и странные фразы практически полностью ушли.

Пожалуйста, разговаривайте со своим ребёнком. Объясняйте, что нельзя высмеивать другого человека. Тем более, если он слабее и не может сам за себя постоять.