Задержанный с наркотиками казанец оказался «помощником заместителя Генпрокурора»

На трассе Йошкар-Ола – Зеленодольск сотрудники МВД по Республике Татарстан остановили автомобиль «Фольксваген Тигуан» под управлением 31-летнего жителя Казани. Об этом сообщили в МВД РТ.

Во время досмотра машины в тайнике, расположенном на переднем пассажирском подкрыльнике, было обнаружено три свертка по 500 грамм с порошкообразным веществом светлого цвета. Такое же вещество находилось в двух свертках в портмоне водителя. Исследования показали, что 1,5 килограмма вещества содержат "мефедрон (4-метилкатинон)".

Также при обыске у водителя нашли поддельное удостоверение "помощника заместителя Генерального прокурора Российской Федерации". Он признал свою вину и рассказал, что наркотики вез из Московской области в Казань, по пути успел сделать "закладки" в Чувашской Республике и в Республике Марий Эл.

Наркотики изъяты, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело.