Исследование: как жители Казани относятся к татуировкам

Агентство Zoom опубликовало результаты опроса россиян по поводу татуировок. По данными источника, Казань в список самых татуированных городов не входит: она на 24 месте из 25.

Больше всего любителей украшать свое тело живут в Челябинске, Москве и Санкт-Петербурге.

Респондентов опрашивали о наличии татуировок и отношении к такому виду модификации тела. Пятая часть отметила положительное отношение к татуировкам, почти четверть опрошенных сообщили о нейтральном отношении, 36% опрошенных выразили негативное отношение.

При этом, как отметили эксперты, только у 26% татуировки ассоциируются с местами лишения свободы, почти 40% связали их с современной молодежью, и, в частности, с девушками.

Ранее казанский тату-мастер рассказывал корреспонденту Prokazan.ru о своей работе, откровения можно почитать здесь.