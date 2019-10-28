Житель РТ потерял деньги на интернет-викторине

Пенсионер из Чистополя остался без денег после участия в сетевой викторине. Как рассказали в Прокуратуре РТ, 59-летний мужчина обратился в дежурную часть с заявлением о краже денег с банковской карты.

Мужчина рассказал, что в сети Интернет ответил на вопросы викторины, за которые ему полагалась 1000 рублей. Чтобы получить деньги, мужчина ввел в указанную на сайте форму логин и код, который был прислан ему на телефон.

В результате с карты пенсионера списали 14 600 рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

О том, как еще мошенники воруют деньги у жителей Татарстана, можно почитать здесь.