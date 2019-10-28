Размахивал бутылкой и угрожал: казанца осудили за разбой в магазине

Жителю Казани вынесли приговор за разбойные действия в магазине.

Как сообщают в Прокуратуре РТ, днем 3 января 2019 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, украл из торговой точки на улице Татарстан спиртное и продукты питания на общую сумму более 1 тысячи рублей.

При выходе из кассовой зоны его остановила директор магазина и потребовала оплатить покупки. Мужчина выбежал на улицу, но через 10 минут женщина-руководитель его догнала. При этом злоумышленник замахнулся на неё бутылкой, пригрозив физической расправой.

Мужчину задержали, свою вину он частично признал. С учётом прежних судимостей суд назначил виновному наказание в виде четырёх лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.