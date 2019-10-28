В Татарстане построят центр по изучению редких видов кошек

В Татарстане планируют открыть Центр по изучению редких видов кошек, который в том числе будет включать в себя изучение снежного барса. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов РТ.

Сегодня облет предлагаемых под строительство земельных участков совершили эксперты. Наиболее благоприятной, по их мнению, является территория в Камско-Устьинском районе.

"Это место выгодно тем, что вблизи нет населенных пунктов, отмечается относительное разнообразие ландшафтов: холмистые, степные, облесенные участки", - отметил директор Волжско-Камского государственного природного биосферного заповедника Юрий Горшков. .

Предполагается, что Центр станет местом изучения сразу нескольких видов кошачьих, среди которых манул, степная кошка, дальневосточный лесной кот, европейский лесной кот, кавказский лесной кот и другие. Стоит отметить, что ранее подобных мест для проведения исследований с целью сохранения и поддержки существования чистокровных группировок в неволе создано не было.