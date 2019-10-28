Символика цвета имеет для людей важное значение с давних времен. Психологи уверяют, что по тому, какой цвет нравится человеку, можно определить черты его характера. Пройдите тест и проверьте!
Тест: выберите цвет, и мы расскажем все о вашем характере
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