Житель Казани обвинил мужчину в педофилии

В pедакцию Prokazan.ru обратился житель Казани, который уверяет, что задержал педофила.

По словам казанца, впервые мужчину со странным поведением его семья заметила 28 октября в доме на Нурсултана Назарбаева. (орфография и пунктуация автора сохранена)

"Моя мама с внучкой (моей дочкой - 6 лет) возвращались домой с садика, перед ними в подъезд забежал мужчина, который поднялся на этаж выше нашего. После того, как мои мама с дочкой вошли в квартиру, в дверь постучали, мама открыла и увидела этого мужчину, который распрашивал её про некоего Сергея. Мама ответила, что тут такого нет, а мужчина двинулся ближе к двери и продолжил вопросы, но мама резко закрыла дверь, дав понять, что диалог окончен. Только после этого она увидела испуганные глаза внучки, которая ей пояснила, что у дяди были приспущены штаны и он трогал руками свою *** (половой орган)".

Девочку попытались отвлечь от воспоминаний, надеясь, что этот мужчина больше им не встретится. Однако его снова заметили в подъезде уже на следующий день.

"... мама из далека заметила в окне подъезда (т.к. темно, а в подъезде горит свет) силуэт мужчины, она сразу же позвонила мне, я сказал, чтобы без меня не ходили к дому. Дождавшись меня они пошли в сторону подъезда, я поодаль от них. После того как мужчина в окне увидел, что мои заходят в подъезд он побежал на 3 этаж, в этот момент пока он отвернулся, я незаметно забежал в подъезд. Открывая свою дверь на втором этаже, мама обернулась и увидела тоже что и я с пролёта второго этажа: этот урод мастурбируя направился к ним не видя меня."

Мужчина хотел сбежать, однако автор сообщения его настиг и ударил, а после вызвал полицию. В МВД и Следственном комитете РТ происшествие пока не подтвердили.