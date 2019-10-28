Банк «Открытие» запустил сервис по управлению финансами

Клиенты банка «Открытие» теперь могут воспользоваться сервисом «Seeneco. Финансы бизнеса» непосредственно на «Бизнес-портале».

Сервис позволяет визуализировать и анализировать доходы и расходы компании в виде графиков и диаграмм. А также отслеживать движение денежных потоков и прогнозировать результаты сделок.

Воспользоваться «Seeneco» можно в разделе «Партнерские сервисы». При подключении сервиса обмен данными с банком начнется автоматически.

«Бизнес-портал» — это не только интернет-банк, где можно совершать операции по счету, размещать депозиты, подавать заявки на кредиты и т.д.. В «Бизнес-Портале» мы собрали сервисы, которые помогают предпринимателям решить конкретные задачи и оптимизировать рутинные операции», — комментирует начальник управления развития электронного бизнеса банка «Открытие» Тимур Измайлов.

«Наши клиенты — индивидуальные предприниматели, малый и средний бизнес. Они ведут управленческий учет самостоятельно. Мы даем им скорость, удобство и наглядность. На небольшую настройку нужно потратить пятнадцать минут, а дальше все работает автоматически. Мы рады, что клиенты «Открытия» получили альтернативу Excel и вместе с нами будут повышать свою бизнес-эффективность», — отмечает директор и сооснователь Seeneco Илья Кузнецов.

Все онлайн-сервисы «Бизнес-портала» доступны через единую учетную запись — цифровой профиль пользователя. В экосистему включены образовательная платформа Open Academy, сервисы бухгалтерии, выставления счетов, мониторинга цен конкурентов, управления рекламой в интернете. Клиентам банка доступно более 50 специальных предложений и промо-кодов от партнеров, например, на рекламу в социальных сетях.

Банк «Открытие» входит в топ-10 крупнейших банков России и является системно значимым банком. Работает на финансовом рынке с 1993 года и развивает следующие направления бизнеса: корпоративный, инвестиционный, розничный, малый и средний, а также Private Banking. Ключевым акционером банка «Открытие» является Банк России с долей 99,99%. «Открытие» сегодня — это масштабная финансовая группа, которая обладает большим потенциалом для дальнейшего роста бизнеса. В состав группы входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), НПФ «Открытие» (пенсионная индустрия), УК «Открытие», «Открытие Брокер» (брокерские услуги).