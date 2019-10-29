«Успели выскочить». В Казани задымился автобус

В Казани сегодня утром задымился автобус, следующий по 33-му маршруту. «Загорелся автобус, успели выскочить», - пишут очевидцы в соцсетях. Как выяснил Prokazan.ru, открытого огня в транспорте не было, произошло задымление.

«Водитель первым заметил задымление в районе двигательного отсека, остановил автобус, высадил пассажиров. Пострадавших нет», - рассказал председатель Ассоциации автотранспортных предприятий республики Сергей Темляков.

По его словам, сейчас автобус на буксире направляется в парк. Техническая служба установит причины задымления.