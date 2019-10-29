Ураган или халтура? В Казани вывеска магазина слетела и рассекла девушке голову

В понедельник, 28 октября, металлическая вывеска продуктового магазина по адресу Вишневского, 49 в Казани упала и рассекла голову местной жительнице Алине Муллагалеевой. Девушка уже написала заявление в полицию и собирается подать на сеть магазинов в суд.

«Я возвращалась домой из института. Оставалось дойти каких-то две минуты, как резкая вспышка оглушила меня, повалив на колени. Я была уверена, что это взрыв. Пытаясь сфокусировать зрение, я поняла, что эта массивная железная конструкция, которая лежит в трёх метрах от меня прошлась по моей голове. Перевернулась на спину, схватилась за голову и скрутилась калачиком от безумной боли», - рассказала Алина порталу Prokazan.ru.

Прохожие помогли девушке подняться и вызвали скорую. Девушке наложили несколько швов, сейчас она лежит в нейрохирургии.

По словам Алины, представители сети магазинов уже выходили с ней на связь, как и компания, которая монтировала злополучную вывеску.

«Сказали, что очень неприятная ситуация, им жаль. Спрашивали, могут ли помочь чем. Но я не знаю, чем они могут помочь, уже все сделано. Как я поняла из разговора, они посоветовали обзавестись юристом…» - рассказала нам Алина.

Напомним, в понедельник в Татарстане было объявлено штормовое предупреждение, ураганный ветер сносил рекламные щиты, кровли и даже автобусные остановки. «Ветер просто помог этой вывеске окончательно свалиться. Им [магазину] поступил звонок от прохожего о том, что она вот-вот свалится, но никто не принял меры», - говорит Алина.