Банк «Открытие» кратно увеличил выдачи кредитов

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Умирающую тащили на допрос. Казань простилась с главой штаба Навального
07:36, сегодня
Взятка за покровительство. В РТ судят бывшего главу Бугульминского района
11:00, 28.10.2019
В Казани впервые пройдёт сольный стендап-концерт Мартиросяна
07:06, сегодня
В РТ парень избил бывшую, когда та кормила грудью младенца. Пострадал малыш
22:15, 29.10.2019
В РТ прокуратура приостановила деятельность опасного зоопарка
21:58, 29.10.2019
В Казани трубу котельной превратят в гигантский термометр
21:18, 29.10.2019
Новые парковки в Казани временно будут бесплатными
20:43, 29.10.2019
В этом году в Казани откроют новый травмпункт
16:55, 29.10.2019
В Татарстане продают ТЦ «Старт»: в начале октября здесь был крупный пожар
16:35, 29.10.2019
Две семьи из Казани поменяются родственниками ради шоу
15:52, 29.10.2019
СК проверит, почему у жительницы Казани хотят отобрать детей
15:14, 29.10.2019
«У мужика нервы сдали»: в Казани водитель автобуса матом накричал на коллегу
15:00, 29.10.2019
Мобильный интернет изнутри: истории использования смартфона глазами Мегабайта
13:57, 29.10.2019
Отдавать не собирался. Казанец брал кредиты по поддельным паспортам
13:44, 29.10.2019
Прокуратура потребовала у властей Зеленодольска сохранить район Полукамушки
13:29, 29.10.2019
Самый сложный тест на проверку памяти. Проходит один из 10 человек
13:26, 29.10.2019
В Татарстане Toyota насмерть сбила 82-летнего мужчину
12:29, 29.10.2019
Дома у рабочего из Нижнекамска нашли 39 кустов конопли
12:13, 29.10.2019
В Татарстане мужчина торговал на трассе редким видом рыбы
11:02, 29.10.2019
«ВКонтакте для бизнеса» и банк «Открытие» запускают программу #яделаюбизнес
10:40, 29.10.2019
Жители 3 районов Казани останутся без света. Список домов
09:21, 29.10.2019
Орлана, спасенного в Челнах, скоро выпустят на волю
08:55, 29.10.2019
Не успел затормозить. В Татарстане на трассе насмерть сбили пешехода
08:35, 29.10.2019
Прокуратура назвала один из медцентров в Казани опасным для жизни
08:10, 29.10.2019
В Челнах 18-летний водитель на «четырнадцатой» вылетел на газон
07:41, 29.10.2019
Курам насмех. В Татарстане хозяин нарколаборатории «выращивал марихуану для кур»
07:25, 29.10.2019
«Попали в бойцовский клуб». В Казани молодоженов избили дубинками возле бара
07:15, 29.10.2019
Глухов стреляет наверняка. «Ак Барс» обыграл «Амур»
06:30, 29.10.2019
Татарские артисты про шутку над мертвым животным: «Мы шутили над куском меха»
06:19, 29.10.2019
«Избавьте от трупного запаха»: в Челнах тело бабушки месяц пролежало в квартире
22:23, 28.10.2019
Просьбы жителей не помогли: баня в казанском поселке Дербышки снесена. Видео
21:40, 28.10.2019
Пострадавшие на производстве татарстанцы получат бесплатные автомобили
20:30, 28.10.2019
В Зеленодольском районе ветром опрокинуло фуру
20:16, 28.10.2019
Уровень подростковой преступности в Казани продолжает расти
19:42, 28.10.2019
ГИБДД рекомендует казанским водителям «переобуться»
18:25, 28.10.2019
В Татарстане стихия оставила без света 10 тысяч домов
18:05, 28.10.2019
В ближайшие дни в Татарстане сильно похолодает. Синоптики обещают метель
16:41, 28.10.2019
«Cигналили, не проснулся». В РТ в страшном ДТП с большегрузами погиб мужчина
16:03, 28.10.2019
«Хорошо, что не на людей». В Нижнекамске ветром сдуло крышу магазина
16:02, 28.10.2019
В Зеленодольске в бетономешалке нашли вора
16:00, 28.10.2019
Михаил Антоников стал управляющим директором в банке «Открытие»
15:47, 28.10.2019
Казань подала заявку на проведение Суперкубка УЕФА
15:39, 28.10.2019
Роковое воскресенье. В Челнах под окнами высоток нашли тела двух мужчин
14:52, 28.10.2019
Страшная авария на трассе в РТ: легковушка и УАЗ столкнулись лоб в лоб
14:27, 28.10.2019
Семья - это святое!
13:04, 28.10.2019
Ураганный ветер в Татарстане валит деревья и сносит автобусные остановки
12:06, 28.10.2019
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Банк «Открытие» кратно увеличил выдачи кредитов

Cегодня, 08:52 0 Автор: prokazan.ru

Банк «Открытие» продемонстрировал рекордный рост на рынке розничного кредитования по итогам 9 месяцев 2019 года. Так, за первые 3 квартала выдачи потребительских кредитов выросли в 3 раза к аналогичному периоду прошлого года и составили 87,6 млрд рублей; выдачи ипотеки – более чем в 3 раза и составили 54 млрд рублей. Это позволило банку укрепить свои позиции в числе лидеров российского рынка: с начала 2018 года «Открытие» переместилось с 25 на 6 место по выдачам кредитов наличными и с 17 на 6 место по выдачам ипотечных кредитов.

Еще одним стратегическим направлением развития розничного кредитного бизнеса банка в 2020 году станут кредитные карты. По данным на 30 сентября 2019 года, доля кредитных карт в общем портфеле пластика (более 2 000 000 банковских карт) выросла до 10%. Запустив активные продажи кредитных карт только во 2 квартале, с начала 2019 года банк в 3,5 раза увеличил ежемесячные выдачи в этом сегменте.

Директор департамента кредитного бизнеса банка «Открытие» Михаил Чамров отметил, что кредитные карты остаются важным драйвером роста на рынке пластиковых карт. Так, с 2016 года по настоящее время эмиссия кредитных карт увеличилась на 20%. «В то же время рынок кредитных карт продолжит демонстрировать «двузначный» рост на фоне роста популярности карточных платежей. Что касается банка «Открытие», мы планируем кратно нарастить продажи кредитных карт, предлагая нашим клиентам уникальные выгодные продукты и, как и в случае с другими сегментами розничного кредитования, в перспективе двух лет значительно укрепить свои позиции на этом рынке», - прокомментировал он.

Банк «Открытие» входит в топ-10 крупнейших банков России и является системно значимым банком. Работает на финансовом рынке с 1993 года и развивает следующие направления бизнеса: корпоративный, инвестиционный, розничный, малый и средний, а также Private Banking. Ключевым акционером банка «Открытие» является Банк России с долей 99,99%. «Открытие» сегодня — это масштабная финансовая группа, которая обладает большим потенциалом для дальнейшего роста бизнеса. В состав группы входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), НПФ «Открытие» (пенсионная индустрия), УК «Открытие», «Открытие Брокер» (брокерские услуги).

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