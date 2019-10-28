«Эти видео фейковые»: Джигурда рассказал Prokazan о своей дружбе с Паниным

Советский и украинский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, исполнитель песен, Никита Джигурда встретился с Prokazan в рамках проекта 500 сек.

Никита Борисович рассказал о том, что сейчас происходит в Российском кино и кто в этом виноват. Также, он поделился своими переживаниями о сложном периоде, когда он пропал из медиа пространства из-за подозрения в убийстве.

Сейчас он в полном здравии и снимается в новом проекте скандального актёра Алексея Панина. Джигурда объяснил своё отношение к артисту и его скандальных роликах с собакой и ногой.

Всё это смотрите в новом выпуске 500 сек с Никитой Джигурдой.