Умирающую тащили на допрос. Казань простилась с главой штаба Навального

В понедельник, 28 октября, в хосписе имени Анжелы Вавиловой в Казани простились с главой регионального штаба Навального Эльвирой Дмитриевой. Журналист Марина Юдкевич поделилась на «Idel.Реалии» воспоминаниями о ней.

«Для меня Эльвира Дмитриева — лицо "этического протеста". Ей ведь не политикой хотелось заниматься. Сказала мне однажды: "Когда мы победим и построим нормальную Россию, думаю, может быть, я займусь каким-нибудь фондом помощи социальной и трудовой адаптации женщин"», - пишет Юдкевич.

По словам журналиста, рак у Эльвиры Дмитриевой обнаружили два года назад, все это время она работала и лечилась, просила близких никому не говорить о болезни «пока она ноги таскает»: «Когда станет совсем плохо — сдается в хоспис и "уходит" там».

В казанском штабе Навального узнали о болезни Эльвиры, когда она попросила ее уволить, объяснив, что редко ходит на работу, а зарплату просто так получать неудобно. Это было меньше месяца назад.

«У власти ещё были свои виды на Эльвиру. Полтора месяца назад у неё дома и в штабе состоялся многочасовой обыск и допрос. Так ей на прощанье привелось поучаствовать в госохоте на сторонников Алексея Навального, что со свистом и улюлюканьем пронеслась по всей России, — в качестве загоняемой дичи. … А её давняя подруга Мария Лазебная написала мне: "Меня на ненависть пробивает. Её ведь умирающую, уже после реанимации, на допрос утащили. А она всё терпела…"», - пишет Юдкевич.

«Несмотря на удар, который оказался сильнее любых пакостей со стороны власти, мы продолжаем борьбу за прекрасную Россию будущего. Мы будем и дальше разоблачать жуликов, наблюдать на выборах и выпускать ролики и расследования. Уверены, это именно то, чего хотела бы Эльвира», - такой пост вчера опубликовала казанская команда Навального.

Эльвиру Дмитриеву похоронили на Самосыровском кладбище. Ей было 40 лет.

Prokazan.ru выражает соболезнования родным и близким Эльвиры Дмитриевой.